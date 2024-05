O Vício |Do R7

Magnum | Novidades sobre a série da Marvel

Série do Magnum

Magnum, a série que fará parte do selo Marvel Spotlight, promete trazer muitas novidades e emoções para os fãs. Com uma trama envolvente e personagens cativantes, a produção promete conquistar o público com sua narrativa única. A parceria entre Magnum e a Marvel promete elevar o nível das produções televisivas, trazendo ainda mais qualidade e entretenimento para os espectadores.

