Marvel revela motivo para incluir Demolidor da Netflix no cânone do MCU

Alto contraste

A+

A-

Charlie Cox com visual do Demolidor Charlie Cox com visual do Demolidor (O Vício - Séries)

A Marvel Studios justificou a inclusão da série do Demolidor da Netflix no cânone do Universo Cinematográfico da Marvel (MCU). Segundo fontes internas, a decisão foi tomada levando em consideração a popularidade do personagem e a qualidade da interpretação de Charlie Cox como o herói cego.

Leia a matéria completa no nosso parceiro Séries - O Vício

Leia mais em Séries - O Vício

• Star Wars: O Acólito ganha sinopse oficial

• Suits: LA | Stephen Amell admite que nunca tinha assistido à série original

• Star Wars: O Acólito | Data de estreia no Disney+ é confirmada

Os textos aqui publicados não refletem necessariamente a opinião do Grupo Record.