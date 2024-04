Marvel Studios revela novo logo da Marvel Animation

Alto contraste

Marvel Studios logo Marvel Studios logo (O Vício - Séries)

O Marvel Studios acaba de revelar o novo logo da Marvel Animation, surpreendendo os fãs com um design moderno e empolgante. A imagem mostra um estilo mais dinâmico, com cores vibrantes e traços que remetem aos heróis dos quadrinhos. A nova identidade visual promete trazer ainda mais emoção para as próximas produções animadas da Marvel.

Quer saber mais sobre o novo logo da Marvel Animation? Consulte a matéria completa no site do nosso parceiro Séries - O Vício.

Saiba mais sobre o novo logo da Marvel Animation

Leia mais em Séries - O Vício

