Netflix surpreende com aumento de assinantes e Millie Bobby Brown brilha em Stranger Things

Millie Bobby Brown na série Stranger Things

A Netflix superou as estimativas com um grande aumento de assinantes, trazendo ainda mais destaque para séries como Stranger Things, onde a talentosa Millie Bobby Brown brilha em sua atuação. O sucesso da plataforma de streaming continua a crescer, conquistando cada vez mais público ao redor do mundo.

