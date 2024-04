Novas cenas de Daryl Dixon e Carol em The Walking Dead

Daryl DIxon e Carol em The Walking Dead Daryl DIxon e Carol em The Walking Dead (O Vício - Séries)

A segunda temporada de The Walking Dead promete surpreender os fãs com cenas inéditas de Daryl Dixon e Carol. O teaser divulgado traz um pouco do que podemos esperar dos próximos episódios, deixando os espectadores ansiosos para o que está por vir.

Leia a matéria completa no nosso parceiro Séries - O Vício

