Novo teaser oficial de Star Wars: The Acolyte é divulgado

Star Wars: The Acolyte tem um novo teaser oficial divulgado, trazendo mais detalhes sobre a aguardada série. O vídeo promocional promete empolgar os fãs da franquia com cenas intrigantes e um clima misterioso. A produção promete ser um prato cheio para os amantes do universo de Star Wars.

