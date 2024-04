One Piece: A Série | Koby está de volta na 2ª temporada?

Alto contraste

A+

A-

O Vício - Séries O Vício - Séries (O Vício - Séries)

Os fãs de One Piece têm motivos para comemorar, pois Koby está confirmado para retornar na 2ª temporada da série. A notícia foi divulgada recentemente e deixou os fãs ansiosos para saber mais sobre o que esperar desse retorno tão aguardado.

Descubra todos os detalhes dessa emocionante novidade na matéria completa do nosso parceiro Séries - O Vício. Não perca essa oportunidade de ficar por dentro de todas as novidades e reviravoltas que aguardam os fãs de One Piece nessa próxima temporada. Consulte a matéria completa e saiba mais!

Leia mais em Séries - O Vício

• One Piece: A Série | Koby irá retornar na 2ª temporada?

• Com imagem inédita, X-Men ’97 ganha nova data de estreia

• One Piece da Netflix comemora o Dia dos Namorados dos EUA com Sanji

Os textos aqui publicados não refletem necessariamente a opinião do Grupo Record.