One Piece: A Série que conquistou meio bilhão de horas na Netflix One Piece, a popular série de anime, conquistou um marco impressionante ao superar meio bilhão de horas visualizadas na Netflix....

One Piece na Netflix

One Piece, a popular série de anime, conquistou um marco impressionante ao superar meio bilhão de horas visualizadas na Netflix. Com uma legião de fãs ao redor do mundo, a jornada de Luffy e sua tripulação tem cativado espectadores de todas as idades. A série continua a atrair novos públicos e a manter os antigos entretidos com suas aventuras emocionantes e personagens carismáticos.

