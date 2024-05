O Vício |Do R7

One Piece | Iñaki Godoy revela suas cenas favoritas para adaptar Iñaki Godoy revelou recentemente as três cenas principais de "One Piece" que ele está ansioso para adaptar. O diretor compartilhou...

Alto contraste

A+

A-

One Piece no Writer's Guild Awards

Iñaki Godoy revelou recentemente as três cenas principais de "One Piece" que ele está ansioso para adaptar. O diretor compartilhou sua empolgação com esses momentos específicos da obra, deixando os fãs ainda mais curiosos sobre o que está por vir na adaptação.

Leia a matéria completa no nosso parceiro Séries - O Vício

Publicidade

Leia mais em Séries - O Vício



• One Piece | Iñaki Godoy revela 3 cenas principais que ele está ansioso para adaptar

• Agatha | Marvel muda título da série pela quarta vez

• Série cancelada de Sexta-feira 13 teria apresentado perseguição de “uma hora”



Os textos aqui publicados não refletem necessariamente a opinião do Grupo Record.