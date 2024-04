Paramount+ anuncia nova série do Zorro com ator premiado

Alto contraste

A+

A-

Zorro da Paramount+ Zorro da Paramount+ (O Vício - Séries)

A Paramount+ anunciou uma nova série do Zorro com um ator vencedor do Oscar.

Leia a matéria completa no nosso parceiro Séries - O Vício

Leia mais em Séries - O Vício

• Zorro | Paramount+ anuncia série com ator vencedor do Oscar

• Young Sheldon | Jim Parsons se pronuncia sobre retorno na última temporada

• Superman & Lois | Protagonistas aparecem em local clássico nos bastidores da última temporada

Os textos aqui publicados não refletem necessariamente a opinião do Grupo Record.