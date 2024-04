Parasyte: The Grey - Novo trailer oficial do diretor de Invasão Zumbi

Alto contraste

A+

A-

Parasyte-The-Grey-Invasão-Zumbi-trailer-oficial Parasyte-The-Grey-Invasão-Zumbi-trailer-oficial (O Vício - Séries)

Parasyte: The Grey, do diretor de Invasão Zumbi, acaba de ganhar um novo trailer oficial. O filme promete trazer muita ação e suspense, mantendo a qualidade que os fãs do diretor já conhecem. Com uma trama envolvente e efeitos especiais impressionantes, a expectativa para o lançamento só aumenta.

Leia a matéria completa no nosso parceiro Séries - O Vício

Leia mais em Séries - O Vício

• Parasyte: The Grey, do diretor de Invasão Zumbi, ganha trailer oficial

• Pinguim deve ganhar trailer oficial nos próximos dias

• Gen V | 2ª temporada ganha atualização empolgante

Os textos aqui publicados não refletem necessariamente a opinião do Grupo Record.