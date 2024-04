Parasyte: The Grey - Teaser Oficial do novo filme do diretor de Invasão Zumbi

Parasyte-The-Grey- teaser Parasyte-The-Grey- teaser (O Vício - Séries)

Parasyte: The Grey, o novo filme do diretor de Invasão Zumbi, acaba de ganhar um teaser oficial. A produção promete trazer muita ação e suspense para os fãs do gênero. Com uma imagem impactante, o teaser já desperta a curiosidade do público para o que está por vir nessa nova obra cinematográfica.

