Prequel de Game of Thrones traz comparação com grandes generais históricos O roteirista de "The Hedge Knight" fez uma interessante comparação entre a obra e grandes generais históricos, destacando a complexidade...

O Vício|Do R7 15/05/2024 - 14h33 (Atualizado em 15/05/2024 - 14h33 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share