O Vício |Do R7

Prévia emocionante da 2ª temporada de Minhas Aventuras com o Superman A estreia da 2ª temporada de "Minhas Aventuras com o Superman" está cada vez mais próxima e uma prévia oficial foi divulgada, deixando...

Alto contraste

A+

A-

Prévia-do-Superman

A estreia da 2ª temporada de "Minhas Aventuras com o Superman" está cada vez mais próxima e uma prévia oficial foi divulgada, deixando os fãs ainda mais ansiosos para conferir as novas aventuras do herói. O vídeo promocional promete muita ação, emoção e reviravoltas que prometem surpreender a todos os espectadores.

Leia a matéria completa no nosso parceiro Séries - O Vício

Publicidade

Leia mais em Séries - O Vício



• Minhas Aventuras com o Superman | Estreia da 2ª temporada ganha prévia oficial

• The Acolyte | Criadora revela grande inspiração em A Guerra dos Clones

• Batman pode aparecer em Minhas Aventuras com o Superman? Produtor responde



Os textos aqui publicados não refletem necessariamente a opinião do Grupo Record.