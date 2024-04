Prime Video traz clássicos do terror para o Brasil

Alto contraste

Entrevista Com o Vampiro e As Bruxas de Mayfair Entrevista Com o Vampiro e As Bruxas de Mayfair (O Vício - Séries)

O Prime Video está preparando uma surpresa arrepiante para os fãs de terror no Brasil. A plataforma irá exibir os clássicos "Entrevista Com o Vampiro" e "As Bruxas de Mayfair", trazendo muita emoção e suspense para os espectadores. Além disso, a iniciativa promete agradar os amantes do gênero, proporcionando momentos de tensão e adrenalina. Prepare-se para mergulhar em histórias sombrias e envolventes com esses filmes imperdíveis.

