Robert Downey Jr. surpreende fãs com teaser da série The Sympathizer da HBO

The-Sympathizer-Max-HBO-Série The-Sympathizer-Max-HBO-Série (O Vício - Séries)

Robert Downey Jr. surpreendeu os fãs ao revelar um novo teaser da série "The Sympathizer" da HBO. A produção promete trazer muita ação e suspense, deixando os espectadores ansiosos para conferir cada episódio. Com a participação do renomado ator, a expectativa em torno da série só aumenta.

