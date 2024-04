Ruptura | Confira as novidades da 2ª temporada! As gravações da 2ª temporada de Ruptura foram concluídas, trazendo grandes expectativas para os fãs da série. Com novos desafios...

10 melhores séries de TV de 2022 - Ruptura

As gravações da 2ª temporada de Ruptura foram concluídas, trazendo grandes expectativas para os fãs da série. Com novos desafios e reviravoltas, a produção promete surpreender a todos com o desenrolar da trama. Além disso, a equipe por trás das câmeras compartilhou momentos especiais durante as filmagens, aumentando ainda mais a ansiedade pelo lançamento dos novos episódios. Prepare-se para mergulhar em uma temporada repleta de emoções e mistérios!

