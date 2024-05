O Vício |Do R7

Sandman | Revelada imagem exclusiva de Delírio nos bastidores da série

Sandman e Delírio

A série "Sandman" está dando o que falar com uma foto inédita dos bastidores que destaca o visual de Delírio. A personagem promete conquistar os fãs com sua presença marcante e misteriosa. A imagem revela um pouco do que podemos esperar desse aguardado projeto, deixando os fãs ainda mais ansiosos para conferir o resultado final.

