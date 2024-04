Série animada "Eyes of Wakanda" mergulha na linha do tempo principal do MCU

Alto contraste

A+

A-

Eyes of Wakanda Eyes of Wakanda (O Vício - Séries)

A série animada "Eyes of Wakanda" promete levar os fãs do Universo Cinematográfico da Marvel a uma nova aventura, explorando a rica mitologia de Wakanda. Com uma premissa que se encaixa perfeitamente na linha do tempo principal do MCU, os espectadores podem esperar mergulhar ainda mais fundo nessa história tão amada.

Leia a matéria completa no nosso parceiro Séries - O Vício

Leia mais em Séries - O Vício

• Eyes of Wakanda | Série animada se passa na linha do tempo principal do MCU

• A Casa do Dragão ganha trailer oficial para 2ª temporada

• Chucky | Trailer oficial da Parte 2 da 3ª temporada é divulgado

Os textos aqui publicados não refletem necessariamente a opinião do Grupo Record.