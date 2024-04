Série de Alex Cross é renovada antes da estreia no Prime Video Antes mesmo de sua estreia, a série de Alex Cross já foi renovada para mais uma temporada no Prime Video. Com uma trama envolvente...

Antes mesmo de sua estreia, a série de Alex Cross já foi renovada para mais uma temporada no Prime Video. Com uma trama envolvente e personagens cativantes, a produção promete conquistar o público com muita ação e suspense. A renovação antes mesmo do lançamento demonstra a confiança da plataforma no potencial da série.

