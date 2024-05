Série Knuckles recebe certificado Fresh no Rotten Tomatoes A série Knuckles recebeu recentemente o certificado Fresh no Rotten Tomatoes, conquistando a crítica e o público com sua trama envolvente...

Alto contraste

A+

A-

Knuckles da Paramount

A série Knuckles recebeu recentemente o certificado Fresh no Rotten Tomatoes, conquistando a crítica e o público com sua trama envolvente e personagens cativantes. Com uma avaliação positiva, a produção da Paramount promete continuar surpreendendo os espectadores.

Leia a matéria completa no nosso parceiro Séries - O Vício

Publicidade

Leia mais em Séries - O Vício



• Knuckles | Série ganha certificado Fresh no Rotten Tomatoes

• Freya Allan diz que já sabe como The Witcher será encerrada

• 2ª temporada de Avatar da Netflix vai “condensar” a história original



Os textos aqui publicados não refletem necessariamente a opinião do Grupo Record.