Star Wars: The Bad Batch lança novos pôsteres e promete muita ação

Alto contraste

A+

A-

O Vício - Séries O Vício - Séries (O Vício - Séries)

Star Wars: The Bad Batch está de volta com novos pôsteres que prometem muita ação e emoção para os fãs da franquia. A série continua a explorar o universo expandido de Star Wars, trazendo personagens cativantes e histórias envolventes. Com um visual impressionante, os novos pôsteres revelam um pouco do que está por vir nessa emocionante jornada galáctica.

Leia a matéria completa no nosso parceiro Séries - O Vício

Leia mais em Séries - O Vício

• Star Wars: The Bad Batch lança novos pôsteres

• Yellowstone | Atriz diz que rumores sobre nova série são “absurdos”

• Black Mirror | 7ª temporada terá continuação de popular episódio

Os textos aqui publicados não refletem necessariamente a opinião do Grupo Record.