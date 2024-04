Stranger Things | Novidades da 5ª temporada: retorno de importante local confirmado

Alto contraste

Max assustada em Stranger Things

As filmagens da 5ª temporada de Stranger Things estão agitando os fãs com a confirmação do retorno de um importante local. A série, que conquistou o público com sua trama envolvente e referências nostálgicas, promete mais mistérios e reviravoltas nesta próxima fase.

