That '90s Show: Novidades sobre a 2ª temporada

That '90s Show está de volta com novidades sobre sua 2ª temporada. Recentemente foi anunciado que Mila Kunis e Ashton Kutcher não farão parte do elenco, o que pegou muitos fãs de surpresa. A série, que é uma espécie de spin-off de "That '70s Show", promete trazer nostalgia e novas histórias ambientadas na década de 90. A ausência do casal de atores levanta questionamentos sobre o rumo que a trama irá tomar e como será a recepção do público. Acompanhe as próximas notícias para mais detalhes sobre o futuro de That '90s Show.

