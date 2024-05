O Vício |Do R7

The Acolyte | Revelado o Mestre Jedi Sol em novo clipe oficial

Mestre Jedi Sol de The Acolyte

A série "The Acolyte" acaba de ganhar um novo clipe oficial, revelando o aguardado Mestre Jedi Sol em ação. O vídeo promocional promete empolgar os fãs da franquia com cenas eletrizantes e um vislumbre do que está por vir nessa nova produção.

