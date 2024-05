The Acolyte | Revelado o orçamento milionário da nova série A nova série "The Acolyte" está dando o que falar, principalmente por conta do seu orçamento acima de US$ 200 milhões. Essa superprodução...

Orçamento de The Acolyte

A nova série "The Acolyte" está dando o que falar, principalmente por conta do seu orçamento acima de US$ 200 milhões. Essa superprodução promete surpreender os fãs com uma trama envolvente e efeitos especiais de tirar o fôlego.

