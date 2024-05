The Last of Us | Cenários idênticos ao jogo ganham vida na produção da 2ª temporada A produção da 2ª temporada de The Last of Us está surpreendendo os fãs com cenários idênticos aos do jogo. Bella Ramsey e Pedro...

O Vício|Do R7 12/05/2024 - 17h30 (Atualizado em 12/05/2024 - 17h30 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share