The Walking Dead: The Ones Who Live - Novidades no Prime Video The Walking Dead: The Ones Who Live chegou ao Prime Video, trazendo novidades imperdíveis para os fãs da série. Com a chegada desse...

Alto contraste

A+

A-

The Walking Dead: The Ones Who Live chegou ao Prime Video, trazendo novidades imperdíveis para os fãs da série. Com a chegada desse novo conteúdo, os espectadores podem esperar por mais emoções e reviravoltas no universo pós-apocalíptico criado por Robert Kirkman. Além disso, a disponibilidade do programa em uma nova plataforma promete conquistar ainda mais público.

Leia a matéria completa no nosso parceiro Séries - O Vício

Publicidade

Leia mais em Séries - O Vício



• The Walking Dead: The Ones Who Live chegou ao Prime Video

• Mulher-Hulk: Defensora de Heróis | Tatiana Maslany justifica crítica ao chefe da Disney

• The Office | Nova série define protagonistas



Os textos aqui publicados não refletem necessariamente a opinião do Grupo Record.