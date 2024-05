O Vício |Do R7

The Witcher: Liam Hemsworth como Geralt The Witcher revela primeira imagem oficial de Liam Hemsworth como Geralt. O aguardado momento finalmente chegou e os fãs da série...

The Witcher revela primeira imagem oficial de Liam Hemsworth como Geralt. O aguardado momento finalmente chegou e os fãs da série puderam conferir como o ator se encaixa no papel do famoso bruxo. A imagem divulgada promete deixar todos ansiosos para a próxima temporada.

