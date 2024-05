O Vício |Do R7

Walton Goggins revela bastidores de The White Lotus Walton Goggins, ator de The White Lotus, compartilhou sua experiência nos bastidores da série. Ele descreveu como foi trabalhar...

Alto contraste

A+

A-

Walton Goggins, ator de The White Lotus

Walton Goggins, ator de The White Lotus, compartilhou sua experiência nos bastidores da série. Ele descreveu como foi trabalhar no projeto e os desafios enfrentados durante as gravações. A série tem conquistado o público e a crítica, e a participação de Goggins tem sido elogiada por sua performance marcante.

Leia a matéria completa no nosso parceiro Séries - O Vício

Publicidade

Leia mais em Séries - O Vício



• The White Lotus | Walton Goggins descreve sua experiência na série

• Pacificador | John Cena brinca com possíveis participações especiais no DCU

• Minhas Aventuras com o Superman foi influenciada por Trigun, dizem produtores



Os textos aqui publicados não refletem necessariamente a opinião do Grupo Record.