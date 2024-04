X-Men '97 | Descubra a nova voz do Wolverine

Wolverine e Mutantes em X-Men '97 Wolverine e Mutantes em X-Men '97 (O Vício - Séries)

A tão aguardada série X-Men '97 acaba de lançar seu trailer dublado, e os fãs estão animados com a confirmação da nova voz do Wolverine. Com uma imagem de divulgação que mostra Wolverine ao lado de outros mutantes, a série promete trazer de volta toda a nostalgia da animação original dos X-Men dos anos 90.

Descubra agora a nova voz que dará vida ao icônico personagem! Consulte a matéria completa no nosso parceiro Séries - O Vício.

