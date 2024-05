O Vício |Do R7

X-Men '97 e o Vigia: A participação do personagem na série X-Men '97 está de volta e com ele a presença marcante do Vigia, um dos personagens mais enigmáticos da Marvel. A participação do...

Alto contraste

A+

A-

X-Men '97 está de volta e com ele a presença marcante do Vigia, um dos personagens mais enigmáticos da Marvel. A participação do Vigia na série promete trazer significados profundos e intrigantes para os fãs.

Leia a matéria completa no nosso parceiro Séries - O Vício

Publicidade

Leia mais em Séries - O Vício



• X-Men ’97 | Chefe da Marvel aborda significado em participação do Vigia

• Alfonso Ribeiro diz que “Um Maluco no Pedaço” arruinou sua carreira

• Jeremy Renner diz que dormiu em cena após acidente



Os textos aqui publicados não refletem necessariamente a opinião do Grupo Record.