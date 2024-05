X-Men '97 | Gambit rouba a cena no episódio de Genosha No episódio mais recente de X-Men '97, o personagem Gambit roubou a cena com suas habilidades impressionantes e carisma inconfundível...

X-Men-97-Gambit

No episódio mais recente de X-Men '97, o personagem Gambit roubou a cena com suas habilidades impressionantes e carisma inconfundível. A reação dos fãs foi imediata, com muitos elogiando a animação e a fidelidade ao personagem dos quadrinhos. Além disso, a interação do mutante com os demais membros da equipe trouxe ainda mais dinamismo e emoção para a trama.

