X-Men '97: O sucesso do lançamento

X-Men '97 alcançou um marco impressionante com 4 milhões de visualizações em seu lançamento. O retorno da icônica série animada dos mutantes da Marvel tem conquistado fãs ao redor do mundo, prometendo trazer de volta toda a nostalgia e ação que marcaram gerações. Com um sucesso tão expressivo logo no início, as expectativas para os próximos episódios só aumentam.

