Celso Freitas é o convidado da estreia da quarta temporada da atração nesta terça-feira (5) Flávio Ricco e Gabi França conversam com o apresentador do Jornal da Record, a partir das 18h no canal do R7.com no YouTube

Alto contraste

A+

A-

Quarta temporada de O Programa de Todos os Programas recebe Flávio Ricco e Gabi França Quarta temporada de O Programa de Todos os Programas recebe Flávio Ricco e Gabi França (Edu Moraes/RECORD)

A quarta temporada de O Programa de Todos os Programas começa nesta terça-feira (5) com um convidado mais do que especial. Com mais de 50 anos de carreira no jornalismo, e passagens pelos principais programas das maiores emissoras do país, Celso Freitas conversa com Flávio Ricco e Gabi França a partir das 18h, no canal do R7.com no YouTube.

Apresentador do Jornal da Record, e prestes a completar 20 anos na emissora, Celso relembra o início de sua carreira, ainda muito jovem, no rádio, e mais tarde na televisão.

O jornalista, que teve uma passagem importante pela Globo comandando os principais programas no canal, como Globo Repórter, Jornal Nacional e Fantástico, fala de sua estreia na RECORD, em 2004, quando participou do início do Domingo Espetacular e da nova fase do jornalismo da emissora, inclusive com a chegada da RECORD NEWS.

Seguindo as novas tendências da comunicação, Celso Freitas também comenta sobre seus projetos de conteúdo digital, como o podcast JR15 Minutos, e ainda conta divertidas histórias de sua vida pessoal.

O apresentador, que tem uma das vozes mais icônicas da TV, participa ainda do Quiz de Todos os Programas, que nesta quarta temporada volta em uma versão diferente e com novas regras.

O Programa de Todos os Programas começa às 18h e pode ser acessado no canal do R7.com no YouTube.