Luís Ricardo relembra quando agrediu outro intérprete de Bozo O detalhe é que ambos estavam vestidos com a roupa do palhaço

No Programa de Todos os Programas, Luis Ricardo relembrou o dia em que se desentendeu com outro intérprete de Bozo e agrediu o colega. O detalhe é que ambos estavam vestidos com a roupa do palhaço.