A verdade é que eu sou louco por você, ‘Evidências do Amor’ Longa, com estreia prevista para esta quinta-feira (14), traz Fábio Porchat e Sandy Leah em uma comédia romântica deliciosa

Alto contraste

A+

A-

Fábio Porchat e Sandy Leah em 'Evidências do Amor' (Divulgação)

Seja em uma festa, em um programa na TV ou, é claro, em um karaokê, todas as gerações já ouviram Evidências, de Chitãozinho e Xororó. Sendo assim, um filme inspirado na música teria tudo para agradar ao público, e Evidências do Amor prova essa teoria. O longa chega aos cinemas brasileiros nesta quinta (11).

A história acompanha Marco Antônio (Fábio Porchat) e Laura (Sandy Leah), que se apaixonam ao som do sertanejo. Os dois viveram uma linda história juntos, mas que se encerrou abruptamente. Marco nunca entendeu o motivo do fim, e tudo fica ainda mais confuso quando ele é transportado para suas lembranças com Laura toda vez que a música dos dois toca.

Evidências do Amor é uma clássica comédia romântica com todos os elementos que um fã do gênero pode esperar. Em um momento em que o estilo voltou a ficar em alta, o longa de Pedro Antônio consegue se destacar e se colocar como uma referência de um bom filme do gênero, ainda mais no recorte nacional.

A história prende o telespectador com a jornada de Marco em lidar com os seus erros. De uma maneira muito madura, o roteiro assinado pelo diretor em conjunto com Luanna Guimarães traz problemas reais de um relacionamento de um jeito nem um pouco romantizado.

Ao mostrar, pela maior parte do tempo, apenas o lado de Marco da história, o filme toma um risco de criar uma visão parcial de seu protagonista, mas o problema é contornado ao revelar aos poucos suas falhas, criando uma progressão muito imersiva. Tal jornada é possível por dois elementos: o drama e a comédia.

O drama aparece nas dosagens certas. O filme não tem a intenção de trazer um relato frio sobre um relacionamento e escolhas de vida, mas sim algo leve e capaz de causar reflexão e arrancar algumas lágrimas.

Já a comédia é o maior triunfo do filme e aparece de maneira muito equilibrada. Em nenhum momento as piadas e as situações cômicas saem do tom, sendo um convite ao público se divertir, não uma obrigação.

A materialização do balanceamento desses elementos está em Fábio Porchat. O ator traz a Marco um dinamismo que carrega a história, passando pelos diferentes estilos da narrativa de uma maneira extremamente natural e acertada.

Seus momentos de comédia são hilários e provocam risadas involuntárias, na mesma medida em que os de drama cativam o público, que compartilha a dor do personagem. Apesar de já ter atuado nos dois gêneros e até mesmo os misturando, aqui é talvez onde ele encontra o auge desse equilíbrio.

Sua expressividade é tanta que por vezes o ator acaba ofuscando sua dupla. Sandy Leah não consegue trazer o peso necessário para a sua personagem. Apesar de momentos de destaque, Laura é uma personagem unilateral. O romance, um elemento bem trabalhado e convincente no roteiro, na prática fica muito em conta de Porchat, que consegue transmitir o sentimento entre os personagens, mas não uma química profunda, uma falha da atuação de Sandy.

Por outro lado, um destaque muito positivo são os coadjuvantes. Normalmente colocados de lado em filmes de comédia romântica, aqui eles assumem papéis essenciais na trama, um diferencial que destaca o longa. Larissa Luz traz uma personagem mais sóbria e pontual, mas que ainda assim tem seu toque de comédia. A atriz consegue brilhar quando aparece em tela.

Já Evelyn Castro rouba completa a cena. Sua personagem é o alívio cômico do filme, trazendo cenas de causar gargalhadas. A dinâmica com Fábio Porchat é encantadora e hilária, com ambos se complementando a todo o momento. Ela consegue trazer o humor sem precisar parar a narrativa.

Apesar de alguns entraves, é inegável (ou melhor, é impossível disfarçar as evidências) que Evidências do Amor é um ótimo filme. Ele é capaz de agradar aqueles que procuram por um divertimento rápido e fácil, assim como aqueles que querem se aprofundar em uma história curiosa e original, não só com uma premissa interessante, mas também com um desenvolvimento a altura.

*Sob a supervisão de Lello Lopes