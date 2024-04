Cine R7 faz live com repercussão do Oscar 2024; assista agora Transmissão vai comentar tudo o que rolou na cerimônia da maior premiação do cinema mundial, na noite deste domingo (10)

Com apresentação do repórter especial do R7 Felipe Gladiador, a live do Cine R7 repercute tudo o que rolou na cerimônia do Oscar 2024, na noite deste domingo (10).

A partir de agora, confira os vencedores das principais categorias e os momentos mais marcantes da maior premiação do cinema mundial com comentários de André Guerra, do Estação Nerd, Cris Lumi, do podcast Cinema na Varanda, e Lello Lopes, editor do R7.