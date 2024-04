Cine R7 faz live de esquenta para o Oscar 2024; assista agora

Alto contraste

OCine R7já está no clima do Oscar 2024, que acontece neste domingo (10), e, partir de agora, faz um esquenta, ao vivo, para a maior premiação do cinema. O repórter do R7 Felipe Gladiador comanda a live, ao lado dos convidados especiais André Guerra, do Estação Nerd, Cris Lumi, do podcast Cinema na Varanda, e Lello Lopes, editor do R7.

O quarteto vai comentar tudo sobre a 96ª edição da cerimônia, especular sobre os possíveis ganhadores e falar sobre as expectativas. Os internautas podem tirar dúvidas e interagir ao vivo.

Clique aqui para assistir.