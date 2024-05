Conheça 7 atores e atrizes que parecem interpretar sempre o mesmo papel no cinema Adam Sandler é confirmado em ‘Um Maluco no Golfe 2′; ele parece viver sempre o mesmo personagem

Alto contraste

A+

A-

Adam Sandler: há 30 anos interpretando o mesmo papel no cinema (Divulgação)

A Netflix anunciou na semana passada que vai produzir a sequência de Um Maluco no Golfe, filme da metade dos anos 90 que ao lado de Billy Madison ajudou a catapultar a carreira de Adam Sandler no cinema.

Nesses últimos 30 anos, Sandler participou de cerca de 80 filmes. Na maioria, interpretou um personagem com características bem parecidas com as dos sucessos originais.

Ele não é caso isolado: veja 7 atores e atrizes que parecem sempre estar interpretando o mesmo papel em Hollywood.

Adam Sandler

O ator faz sucesso em Hollywood como aquele sujeito boa-praça, meio bobalhão, que parece que nunca conseguiu virar um adulto maduro. E que, é claro, tem sempre uma mulher linda apaixonada por ele.

Publicidade

Exemplos: Billy Madison, Um Maluco no Golfe, O Paizão, Gente Grande, Como Se Fosse a Primeira Vez.

Woody Allen

Woody Allen definitivamente sempre interpretou o mesmo personagem no cinema: ele mesmo. O nova-iorquino estressado, sarcástico, hipocondríaco e que se vê como um animal sexual está sempre presente em seus filmes.

Publicidade

Exemplos: Noivo Neurótico, Noiva Nervosa, Manhattan, Hannah e Suas Irmãs, Poderosa Afrodite.

Dwayne Johnson

Ex-estrela da luta livre, Dwayne “The Rock” Johnson começou a carreira em Hollywood como um vilão de CGI horroroso em O Retorno da Múmia. Em pouco tempo, entretanto, ele virou o jogo e se tornou um astro da ação. Com uma calça cáqui e uma camisa, normalmente na selva, ele é aquele brucutu carismático de bom coração.

Publicidade

Exemplos: Bem-Vindo à Selva, Jumanji: Bem-Vindo à Selva (até o nome dos filmes é igual!), Viagem 2: A Ilha Misteriosa, Rampage: Destruição Total.

Michelle Rodriguez

A mulher latina badass, com uma cara mal-humorada, pronta para a porrada. Michelle Rodriguez interpreta sempre uma variação de Letty, a personagem de Velozes e Furiosos que a fez explodir no cinema. Até mesmo na série Lost o papel era bem parecido.

Exemplos: Velozes e Furiosos, Resident Evil: O Hóspede Maldito, Lost, Dungeons & Dragons: Honra Entre Rebeldes

Owen Wilson

Se você precisa de alguém para interpretar um homem melancólico, com fala mansa e olhar perdido, pode chamar o Owen Wilson. O ator se especializou nesse tipo de papel, que ainda respinga em personagens bem diferentes, como o Jedediah, da franquia Uma Noite no Museu.

Exemplos: Marley & Eu, Os Excêntricos Tenenbaums, Meia-Noite em Paris, Loki.

Jennifer Aniston

Às vezes a carreira de um ator fica tão marcada por um determinado personagem que fica muito difícil sair desse clichê. É o caso de Jennifer Aniston, eternamente ligada à Rachel Green. No cinema, principalmente nas comédias românticas, quando ela aparece em cena já ficamos esperando uma das tiradas de Friends.

Exemplos: Friends, Todo Poderoso, Quero Ficar com Polly, Separados pelo Casamento.

Noel Albert Gugliemi

Noel Albert Gugliemi como Hector na franquia 'Velozes e Furiosos' (Divulgação)

Você não deve reconhecer o nome de Noel Albert Gugliemi, mas com certeza já o viu em tela. Ele é aquele personagem latino, membro de uma gangue, chamado Hector. Aliás, o estereótipo virou até piada. Ele interpreta um personagem com o nome Hector em mais de dez filmes e séries (e tem mais três a caminho).

Exemplos: Velozes e Furiosos, Rastros de um Crime, Cash Out, Hope Cafe.

Os textos aqui publicados não refletem necessariamente a opinião do Grupo Record.