Mia Goth, anos 80 e referências: ‘MaXXXine’ tem tudo para ser o grande filme de terror de 2024

Saiu o primeiro trailer de MaXXXine, filme que encerra a trilogia composta por X: A Marca da Morte e Pearl, ambos lançados em 2022. E a prévia divulgada nesta segunda-feira (08) mostra que o novo longa dirigido por Ti West tem tudo para ser o grande filme de terror da temporada.

A trama de MaXXXine se passa nos agora nos anos 80. Após os acontecimentos vistos em X: A Marca da Morte, Maxine Mynx deixou a carreira no cinema pornô para tentar a sorte em Hollywood. Enquanto busca finalmente chegar ao sonho de ser uma estrela, ela precisa fugir de um serial killer que está ligado ao seu passado.

O grande trunfo da franquia segue sendo Mia Goth. A atriz, neta da veterana brasileira Maria Gladys, esteve incrível nos dois filmes anteriores (principalmente em Pearl) e virou o grande nome do cinema de terror dos últimos anos.

A ambientação nos anos 80, com toda a estética kitsch da época, casa perfeitamente com o conceito de slasher cru da franquia. Além disso, MaXXXine vai apostar muito nas referências ao gênero. No trailer já é possível ver o Bates Motel, de Psicose.

A estreia está prevista para o dia 5 de julho, nos Estados Unidos. O filme ainda não tem data para chegar ao Brasil.

