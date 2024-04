Todo mundo odeia o Chris: conheça 4 filmes de Tyler James Williams que foram detonados pela crítica e pelo público

Alto contraste

Tyler James Williams em cena no já clássico 'Todo Mundo Odeia o Chris' (Divulgação)

O erro do brasileiro com o ator Tyler James Williams foi amar demais. Os fãs do país adoravam inundar as redes sociais do protagonista de Todo Mundo Odeia o Chris (que passa aqui na telinha da RECORD aos domingos) com comentários em português. O problema: Tyler detestava isso. Ele reclamou da situação em programas de entrevista e restringiu a interação em sua conta no Instagram.

Os fãs ficaram de coração partido. E decidiram se vingar. Depois de Vincent Martella, o Greg da série, postar uma foto com uma camiseta com os dizeres “eu sou famoso no Brasil”, começou uma campanha para que ele ultrapassasse Tyler em seguidores no Instagram. Deu muito certo. Hoje Vincent, que está visitando o Brasil , tem mais de 6 milhões de seguidores, contra “apenas” 2,4 milhões de Tyler.

Parece que de repente todo mundo de fato começou a odiar o Chris. Mas isso não é novidade. Veja quatro filmes com Tyler James Williams que foram detonados pela crítica e pelo público.

Menores Desacompanhados (2006)

Tyler James Williams em cena de 'Menores Desacompanhados' (Divulgação)

O filme é mais uma tentativa frustrada de Hollywood de repetir o sucesso de Esqueceram de Mim. Na trama, um grupo de crianças apronta altas confusões após ficarem desacompanhadas em um aeroporto fechado por causa do mau tempo na véspera do Natal. Menores Desacompanhados ganhou uma aprovação de apenas 30% dos críticos no Rotten Tomatoes.

Menores Desacompanhados pode não ser a pior comédia de férias já feita, mas, honestamente, não consigo pensar em algo desse gênero que tenha um nível mais baixo do que este filme assustadoramente ruim. (Bill Zwecker, do Chicago Sun-Times)

Peeples (2013)

Tyler James Williams em cena do filme 'Peeples' (Divulgação)

Uma bomba nas bilheterias, Peeples mostra uma reunião chique de família arruinada por um pedido de casamento. O filme tem 40% de aprovação no Rotten.

O maior problema de “Peeples” é que é uma comédia confusa que luta para encontrar tom, personagens ou risadas consistentes. (Mathew DeKinder, do Suburban Journals of St. Louis)

Um Casamento a Mais (2019)

Tyler James Williams em 'Um Casamento a Mais' (Divulgação)

Mais uma comédia romântica ruim na conta do Tyler. Aqui ele é Jake, que se relaciona com uma jovem com fobia de relacionamento. No Rotten, o filme teve apenas 44% de aprovação dos críticos.

Em apenas alguns minutos, o filme estabelece que será artificial, previsível e superficial - e então segue essa promessa. (Mike McGranaghan, do Aisle Seat)

A Discussão (2020)

Cena de 'A Discussão', com Tyler James Williams (Divulgação)

A Discussão conseguiu até um pouco mais de carinho dos críticos, mas foi detonado pelo público, com apenas 52% de aprovação no Rotten. No filme, um casal decide reencenar uma discussão repetidas vezes até determinar quem estava certo.

Há algumas partes muito engraçadas aqui, mas infelizmente o conceito demora muito para sair do papel, deixando os primeiros três quartos do filme flutuando no limbo, esperando que tudo faça sentido. (Sheila O'Malley, do RogerEbert.com)

