Podcast Domingueira: As histórias de Carlos Dafé, um dos maiores nomes da soul music brasileira Artista foi presença constante nos bailes black dos anos 80

Um dos cantores mais importantes da soul music no Brasil conta histórias de sua vida e de sua carreira. Junto com Tim Maia, Cassiano e Hyldon, Carlos Dafé foi presença constante nos bailes black dos anos 80, cantando o amor, com muito balanço, em músicas como "Pra Que Vou Recordar o Que Chorei" e "Venha Matar Saudades".