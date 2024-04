Podcast Domingueira: Um papo com o DJ Grand Master Ney, uma lenda do baile black no Brasil Confira a entrevista de um dos principais responsáveis pela onda de "baladas black"

Uma entrevista com um DJ cuja carreira se confunde com a história do baile black. O DJ Grand Master Ney foi dançarino do Chic Show, tocou na maior parte das grandes equipes de São Paulo e ainda foi um dos principais responsáveis pela onda de "baladas black" que tomou conta de bairros como a Vila Madalena, Itaim Paulista e Moema, nos anos 90. Ele conta tudo isso e mais a história da família dele, que inclui seu Oswaldo, o primeiro DJ brasileiro, responsável pela "Orquestra Invisível Let's Dance". Uma conversa imperdível!