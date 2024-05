Plebe Rude, que foi presa em show em MG na estreia da Legião Urbana nos anos 80, toca de graça em Contagem

Alto contraste

Fica esperto. A banda Plebe Rude toca neste sábado (25) em Contagem (MG), no festival Rock n´Rua, evento gratuito que acontece no bairro Vale das Orquídeas, na região do Nacional. É isso aí: De graça!

Histórica banda punk, os “Rudes” são lendas vivas do Rock de Brasília dos anos 80, direto da “Turma da Colina”, de onde surgiram Aborto Elétrico e, posteriormente, Capital Inicial e Legião Urbana.

Além do sucesso com o hit Até Quando Esperar, e grandes parcerias como com Herbert Vianna (do Paralamas do Sucesso) e Fernanda Abreu (na época com a Blitz), Plebe Rude é referência no Brasil como banda oitentista na ativa até hoje, e música de protesto com temática sociopolítica ácida.

Tanto que em 1982 a banda foi presa após a apresentação no antigo Festival Rock no Parque, em Patos de Minas, cidade mineira que fica na região no Noroeste do Estado, por causa da temática de protesto na canção Voto em Branco.

O produtor do festival também já se manifestou falando sobre o primeiro show da Legião Urbana e a prisão das bandas de Brasília. Veja:

A noite também ficou marcada pela primeira apresentação do Legião Urbana. Renato Russo e os outros, na época, também foram presos pela letra da Música Urbana II. As duas bandas foram soltas na mesma noite, segundo o que contam os próprios músicos, após a polícia descobrir que eles eram de Brasília, pelo risco deles serem filhos de políticos.

Se você perder essa, não é nossa culpa.

Rock’n Rua e a tradição de festivais de bairro

O Rock´n Rua é um festival de bairro que começou nos anos 2000, no bairro Nacional, como um espaço de apresentação e divulgação de trabalhos de bandas da cidade para a cena de Contagem. Nesta edição, além do Plebe Rude, irão se apresentar as bandas autorais Conflito (Metal) e Os Contras (Punk hardcore). Também tocarão Engrenagens dos Pampas, Terapia Rock e Naty Rock com covers.

Festivais de Rock é a cara de Contagem, eventos que dão oportunidades para bandas undergrounds da região. Destaque para o Rock Student (que ganhou até um documentário) e o Festival Fuligem. No Fuligem os shows acontecem em uma praça pública do bairro Novo Riacho, unindo a cena roqueira da cidade com os moradores locais.

Os shows no Rock’n Rua começam às 15 horas. Segue abaixo a programação:

Data: 25 de maio - sábado

Horário: a partir das 15h

Local: avenida Antônio Costa Ferreira, 295 - Vale das Orquídeas - Contagem

Programação:

15h - Engrenagem dos Pampas

16h10 - Terapia Rock

17h10 - Naty Rock

18h10 - Conflito

19h10 - Os Contras

20h30 - Plebe Rude













