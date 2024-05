Ubisoft divulga data de lançamento para a sequência de Rocksmith nos consoles

Alto contraste

Rocksmith+ será lançado para PCs em setembro; Confira o Teaser

Prepara. A Ubisoft confirmou nesta terça-feira (07) a data de lançamento do RockSmith+, a sequência do jogo que promete a ensinar a tocar guitarra, e outros instrumentos musicais, para os consoles.

A partir de 6 de junho, jogadores do Plastation 4 e 5 poderão baixar gratuitamente a continuação do RockSmith, tendo acesso limitado a alguns modos do jogo, como lições de aprendizado e tocar músicas.

Para ter acesso ao jogo sem limites será necessário assinar um plano anual, com um valor ainda não divulgado. Na versão para PC o pacote com 12 meses custa R$ 489,99, o que daria um pouco mais de R$ 40 por mês.

De acordo com a Ubisoft, RockSmith é um jogo eletrônico baseado na tecnologia Guitar Rising, que permite aos jogadores conectar instrumentos musicais e reproduzi-los no console.

O primeiro jogo foi lançado em 2014. Ainda segundo a própria desenvolvedora, o jogo “já ajudou quase 5 milhões de pessoas (em todo o mundo) a aprender a tocar guitarra ao longo dos últimos 10 anos”. Atualmente é possível jogá-lo com uma guitarra (ou violão elétrico), baixo e piano.

RockSmith+ possui músicas de Metallica, Green Day, Coldplay e Billy Joel, The Smashing Pumpkins, Incubus, Dream Theater, Kaleo, Disturbed, Laufey, entre outros. Na versão PC são mais de 9 mil canções em seu catálogo.

Apesar do jogo também estar na loja digital do Xbox, nada foi informado na nota oficial sobre se o lançamento também incluirá os consoles da Microsoft.

Nesta nova sequência do jogo não será mais necessário o uso do cabo para conectar o instrumento no console. Além do Real Tone Cable, o jogador poderá utilizar o celular pelo aplicativo Rocksmith Aplicativo Tuner.

O anúncio do lançamento segue o cronograma da Ubisoft, confirme já noticiado pelo blog ESSA EH DO ROCK em fevereiro deste ano.

Na página oficial da Sony foi divulgado um teaser do jogo (o mesmo publicado pela desenvolvedora em sua página oficial no YouTube), ainda sem preço definido.

