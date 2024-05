Luana Piovani é criticada por detonar Pedro Scooby, mas desta vez ela está certa

Alto contraste

Luana Piovani (Reprodução/Instagram/@luapio)

Pedro Scooby está no Rio Grande do Sul com outros surfistas amigos dele ajudando no resgate às vítimas da enchente.

Enquanto isso, Luana Piovani está em Portugal, onde mora, reclamando que o filho mais velho, de 12 anos, que agora mora com o pai no Rio de Janeiro, não vai à escola há 20 dias.

Luana pode até ser chata e repetitiva várias vezes, adora causar e lavar roupa suja na internet, mas desta vez ela está certíssima.

A atitude de Scooby de ajudar o pessoal do Sul é admirável, ele vem sendo super elogiado, mas LuaPio também deveria estar sendo apoiada por estar preocupada com a educação do filho. Só que não. Muito pelo contrário. A mãe dos filhos de Pedro Scooby está sendo detonada nas redes sociais.

Veja alguns comentários:

Comentários de internautas contra Luana Piovani (Reprodução/Instagram)

Para se defender dos ataques, ela compartilhou o seguinte post e ainda vez um vídeo dizendo que o que lhe restou foi chorar.

Luana Piovani se defende na internet (Reprodução/Instagram)