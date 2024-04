Alto contraste

A família aumentou, mas de uma forma diferente! Nas redes sociais, Alok compartilhou que, agora, ele e Romana têm uma nova companhia em casa, além dos dois filhos e de um pet: o DJ “adotou” um cachorro-robô.

“Agora, somos seis”, brincou o artista.

Em vídeo, Alok passeou com o dispositivo eletrônico com direito a coleira e tudo. Ele custa R$ 2 mil e pode ser domado com uso de inteligência artificial ou controle remoto. Veja!