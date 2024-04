Alcione se irrita com pegadinha sobre usar esmalte nude e "francesinha" Em vídeo na internet, cantora apareceu brava enquanto fazia as unhas na manicure

Não deixe o samba morrer, nem o esmalte escuro acabar! Nos últimos dias, Alcione movimentou a internet ao reclamar de cores de esmalte em vídeo.

O produtor da cantora fez uma pegadinha com ela, enquanto fazia as unhas, e disse que Alcione teria que usar esmalte nude ou no estilo "francesinha" de acordo com o pedido dos responsáveis por uma campanha.

A reação da cantora viralizou, já que ficou revoltada e não teve papas na língua ao responder.

"Eu lá sou mulher de francesinha", disparou Alcione.