Após derrota em luta contra MC Gui, Nego do Borel detona juiz: "Não fez nada" Cantores se enfrentaram no Fight Music Show no último sábado (24)

Após meses de espera, a luta, enfim, aconteceu! No último sábado (24), MC Gui e Nego do Borel se enfrentaram no ringue do Fight Music Show.

Quem levou a melhor foi MC Gui, que nocauteou o adversário.

Depois da derrota, Nego do Borel usou as redes sociais reclamar que foi prejudicado e, por isso, perdeu a disputa.

"Fui jogado para fora do ringue, tomei golpe na nuca, e o juiz não fez nada, não deu uma punição", declarou o cantor.

"A torcida do cara [MC Gui] tinha mais de 200 cabeças gritando e atrapalhando", reclamou.